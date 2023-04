“Torpè, un lago di sorprese”: in Baronia, oggi alle 13.30 su Videolina, il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal lago di Maccheronis per parlare del territorio, ideale per le escursioni, anche in kayak. Approfondimento con il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale e con Anbi sui progetti che hanno consentito di raggiungere, per la diga, la massima capacità di invaso. Si parlerà della vocazione agricola del territorio, reso fertile dal Rio Posada, con attenzione ai progetti di due giovanissimi fratelli, appassionati di galline e di cavalli. Ricetta in un ristorante della zona a base di Agnello di Sardegna Igp e carciofi, coltivati nella zona. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.