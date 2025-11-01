“Fonni, un brindisi ad alta quota”: alle 13.30, su Videolina, il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal cuore del paese visitando il Museo della cultura pastorale, legato alla storia della transumanza dei fonnesi. Spazio alle maschere della tradizione carnevalesca, “Urthos e buttodos” e “Mascheras limpias”. In vetrina anche i dolci del periodo, “sos papassinos”. Le bontà della zona saranno esaltate nell’agriturismo “Santa Justa” e in una tenuta in località Orrui. Si parlerà delle testimonianze archeologiche del territorio, della produzione di uova e di moscato, nei vigneti coltivati a un’altitudine superiore agli 800 metri. Focus di Coldiretti sulla blue tongue. Riprese di Renzo Gualà, postproduzione curata da Andrea Fenu.