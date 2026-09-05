“Castiadas, cartoline dal Sarrabus”: oggi alle 13.30 Videolina ripropone un recente viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal vecchio carcere, trasformato in museo. Spazio ai 14 chilometri di spiaggia, che esaltano la vocazione turistica del paese, e alla parte montana, con una visita all’oasi di “Baccu su figu”, punto di partenza del Sentiero Italia. L’esperienza di un’azienda agricola che ha impianto una decina di ettari di mirteto e le bontà della tavola esaltati in un ristorante legatissimo alle campagne circostanti. Sardegna Verde è realizzata da Videolina con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.