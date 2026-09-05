SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Telecomando
06 settembre 2026 alle 00:09

“Sardegna Verde” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Castiadas, cartoline dal Sarrabus”: oggi alle 13.30 Videolina ripropone un recente viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal vecchio carcere, trasformato in museo. Spazio ai 14 chilometri di spiaggia, che esaltano la vocazione turistica del paese, e alla parte montana, con una visita all’oasi di “Baccu su figu”, punto di partenza del Sentiero Italia. L’esperienza di un’azienda agricola che ha impianto una decina di ettari di mirteto e le bontà della tavola esaltati in un ristorante legatissimo alle campagne circostanti. Sardegna Verde è realizzata da Videolina con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

«La Sardegna è ora la cayenna d’Italia»

Preoccupa l’affollamento dei penitenziari  «La situazione è diventata insostenibile» 
La tragedia

«Filippo e Gabriele per sempre con noi»

Fiori, fuochi d’artificio e messaggi per i due ragazzi morti al Poetto di Quartu 
Roberto Carta
Il caso segnalato anche alla Corte dei Conti e all’Eppo, la magistratura dell’Unione europea

«Sequestrate il cantiere del parco eolico»

Esposto in Procura contro le pale tra Ittiri e Villanova Monteleone 
Alessandra Carta
Pd.

Festa dell’Unità ad Alghero

Emanuele Floris
Matrimonio milionario

San Pantaleo blindata e lo sposo olbiese canta con Giorgia

Lunga notte di festa sulla nave Agata, concerto del frontman dei Coldplay 
Andrea Busia
Il dibattito

Scontro Monti-Vannacci a Cernobbio

Il senatore: «Combatterò il tentativo di ricostruire la retorica del fascismo» 