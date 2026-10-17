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Videolina, ore 13.30
18 ottobre 2026 alle 00:08

“Sardegna Verde” 

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“Donori: fede, storia, tradizioni”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalle “Panchine letterarie”, in piazza Italia, all’interno di un progetto culturale che valorizza anche gli scrittori sardi. Spazio alla storia del paese e al legame forte con l’arte religiosa, con un focus sulla chiesa campestre di “Sa Defenza”, nel cuore dei donoresi. Si parlerà di territorio, valorizzato anche attraverso manifestazioni sportive. Bontà del paese affidate alla Pro Loco. Visita a un mini caseificio e a un’azienda agricola che, con coltivazioni subtropicali, sfida i cambiamenti climatici, tema al centro del focus di Coldiretti. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

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