05 ottobre 2025 alle 00:21

“Sardegna Verde” 

“Cardedu, mare & montagna”: il viaggio di Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina, ripartirà dall’Ogliastra. Emanuele Dessì farà subito tappa a Monte Ferru, area montuosa ricca di vegetazione, gestita dall’agenzia regionale Forestas. Una zona di grande pregio ambientale, ideale anche per il trekking e per escursioni in bicicletta. Si parlerà della vocazione turistica di Cardedu, anche grazie ai sette chilometri di litorale, per lo più caratterizzati da spiagge sabbiose. Le bontà della zona saranno esaltate in un agriturismo. Interverrà il Tenore Mon

t’e Ferru. Focus di Coldiretti sulla dermatite nodulare bovina e sul rischio per il comparto ovino legato ai dazi e al cambio euro-dollaro. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.

