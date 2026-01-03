VaiOnline
TELECOMANDO
04 gennaio 2026 alle 00:11

“Sardegna Verde” 

“Villasor, spine di gusto”: Videolina, oggi alle 13.30, ripropone un recente viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì (foto) partirà dal parco di “Su Pardu”, con una splendida pineta e le fonti per la raccolta dell’acqua. In vetrina le campagne del paese, con le produzioni di carciofi e asparagi. Con il sindaco Massimo Pinna a fare da cicerone, visita anche al castello, in piena fase di ristrutturazione. Tappa anche nel campo di tiro a volo. Carciofi in primo piano nella preparazione delle ricette, abbinati anche alla fregula (prodotta secondo tradizione in un pastificio di Villasor), ma anche alla birra artigianale. Focus di Coldiretti sulle proposte per evitare gli sprechi d’acqua. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.

