“Villaurbana, il pane e il formaggio”: oggi alle 13.30 su Videolina (replica alle 20) Sardegna Verde sarà tra il Grighine e il Monte Arci. In primo piano la grande tradizione per il pane, prodotto simbolo cui il paese dedica da 24 anni una sagra. Emanuele Dessì visiterà un panificio artigianale e un molino con la macina in pietra. Spazio anche all’ambiente, con tappa nelle splendide oasi naturalistiche di “S’Arangiu Aresti” (foto) e di Is “Aruttas Santas”. Nel cuore del paese, su iniziativa della Pro Loco, saranno presentati alcuni piatti tipici. Focus di Coldiretti su una serie di iniziative territoriali finalizzate anche a promuovere le opportunità di investimento per i giovani. Riprese Renzo Gualà, postoproduzione Beppe Passavanti.