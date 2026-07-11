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12 luglio 2026 alle 01:08

“Sardegna Verde” 

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Videolina, oggi alle 13.30, riproporrà un recente viaggio di Sardegna Verde nel Meilogu e in particolare a Cheremule, per una puntata dal titolo “Quattro passi nella storia”. Emanuele Dessì partirà dalla necropoli di Museddu, inserita tra le domus de janas che, da un anno fa, fanno parte del patrimonio dell’umanità Unesco. Sarà l’occasione per conoscere un paese che ha meno di 400 abitanti, a partire dalle due chiese nel centro abitato (la parrocchiale di San Gabriele arcangelo e Santa Croce) e dai suoi murales, realizzati dall’artista Pina Monne, ispiratasi a scene di vita della comunità. Bontà della zona esaltate nella cucina di una locanda del paese. Sardegna Verde viene realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.

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