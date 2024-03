Porta a Decimoputzu il viaggio di Sardegna Verde, oggi alle 13.30 (replica alle 20) su Videolina. L’occasione per mettere in vetrina i prodotti ortofrutticoli, in pieno campo e in serra. L’agricoltura è il settore trainante per il territorio, anche se continua a essere penalizzata dall’assenza di impianti di irrigazione. Il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale parlerà dei progetti per il prossimo futuro. Spazio all’archeologia e alle attività sportive del territorio (come l’ippodromo, in fase di rilancio). Le bontà della tavola saranno esaltate su iniziativa della Pro Loco in una bella casa nel centro del paese. In trasmissione anche gli auguri di buon lavoro alla nuova presidente della Regione, Alessandra Todde, da parte di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.