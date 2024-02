Il Vermentino di Gallura, unica Docg della Sardegna, al centro del nuovo viaggio di Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina (replica alle 20). Emanuele Dessì sarà tra Berchideddu e Olbia (per una gustosa ricetta), passando per Loiri Porto San Paolo. Prima tappa in una nuova cantina, gestita da due giovani fratelli, che hanno ereditato la passione dal nonno e dal padre, coltivando una splendida campagna, ideale anche per le escursioni a cavallo. A Trudda visita ad uno stazzo appena restaurato e, nel territorio di Loiri, in una struttura ricettiva circondata da un oliveto. Focus di Coldiretti sull’incontro in programma domani a Buxelles per parlare di Pac. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.