Sardegna Verde nel mare di Lotzorai 

“Lotzorai e l’isolotto del tesoro”: Videolina, oggi alle 20, riproporrà un recente viaggio di Sardegna Verde in Ogliastra. A bordo di un gommone, tappa sull’isolotto d’Ogliastra. Visite in una fattoria didattica, in un minicaseificio, in un frantoio oleario in un’area archeologica. Prima di raggiungere un’azienda agrituristica, Emanuele Dessì farà tappa nella foce del rio Pramaera, una straordinaria oasi tutta da valorizzare. Riprese Renzo Gualà e Gianluigi Deidda, postproduzione Beppe Passavanti.