“Stintino, mare & campagne”: Videolina, oggi alle 13.30, ripropone un recente viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla torre di Capo Falcone, punto panoramico che domina il territorio, con vista sull’isola dell’Asinara. Visita alla spiaggia della Pelosa, cartolina nel mondo del paese e, ancora, al porto museo delle Vele latine, orgoglio di Stintino, borgo di pescatori, come si racconta nel Museo della Tonnara. Ma l’economia, oltre che al turismo, era e resta legata all’agricoltura e all’allevamento. Ci sarà la preparazione dell’agliata alla stintinese e della tumbarella, dolce tipico, che sarà preparato in un laboratorio di Pozzo San Nicola. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese di Renzo Gualà, postproduzione di Gian Marco Orrù.