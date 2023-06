“Aglientu e Vignola mare, i capolavori dell’acqua”: in alta Gallura, oggi alle 13.30 su Videolina, il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dallo splendido litorale del paese, set anche per la registrazione del film della Disney “La Sirenetta”, campione d’incassi. Si parlerà della produzione di vino (in particolare del Vermentino di Gallura Docg) e degli allevamenti di bovini. In paese visita alla chiesa di San Francesco e alla storica fontana. Bontà del territorio affidate a un laboratorio di dolci tipici e a un ristorante sul mare. Focus di Coldiretti sui danni causati dai nubifragi dei giorni scorsi. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.