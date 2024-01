"Ozieri, la perla del Logudoro”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla grotta di San Michele, culla della cosiddetta “cultura di Ozieri”. Ci sarà ampio spazio per i beni culturali e per gli edifici dell’arte religiosa: la Cattedrale, la chiesa e il chiostro di San Francesco, il convento delle Clarisse (che ospita anche il museo archeologico), la basilica di Sant’Antioco di Bisarcio. Le bontà del territorio saranno esaltate nella cucina dell’agriturismo “Sa Tanca ‘e Muros Rujos”. Focus a cura del Consorzio per la tutela dell'Igp Agnello di Sardegna, con i numeri in crescita del comparto e le nuove iniziative di promozione sui mercati. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Massimo Piras.