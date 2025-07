“Posada, un castello di storie": Videolina, oggi alle 13.30, ripropone un recente viaggio di Sardegna Verde in Baronia. Emanuele Dessì farà subito tappa nel borgo medievale per raggiungere il "Castello della Fava", che domina una pianura sconfinata con davanti il mare. Visita alla “Casa delle Dame”, un polo culturale dove si esalteranno l’arte del ricamo e della ceramica. Dalla foce del Rio Posada si parlerà dello straordinario patrimonio ambientale, all’interno del Parco di Tepilora. Spazio anche all’allevamento di bovini. Le bontà della tavola in un agriturismo di Orvile. Focus di Coldiretti sulla crisi idrica e su una nuova petizione a tutela dell’agroalimentare italiano. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.