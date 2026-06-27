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28 giugno 2026 alle 00:07

“Sardegna Verde” 

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“Cardedu, mare & montagna”: Videolina, oggi alle 13.30, riproporrà un recente viaggio d Sardegna Verde in Ogliastra. Emanuele Dessì farà subito tappa a Monte Ferru, area montuosa ricca di vegetazione, gestita dall’agenzia regionale Forestas. Una zona di grande pregio ambientale, ideale anche per il trekking e per escursioni in bicicletta. Si parlerà della vocazione turistica di Cardedu, anche grazie ai sette chilometri di litorale, per lo più caratterizzati da spiagge sabbiose. Le bontà della zona saranno esaltate in un agriturismo del paese. Interverrà anche il Tenore Mont’e Ferru. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.

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