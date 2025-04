“A Orroli tra laghi e nuraghi”: alle 13.30, su Videolina, la puntata pasquale di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dallo splendido belvedere di “Funtana ‘e cannas” per parlare del territorio, ideale per le escursioni, anche a cavallo. Si parlerà di panificazione, con una visita a “Kentos – Il Panificio dei Centenari” e di arte muralista. Nell’agriturismo “Sa Sienda” ci sarà una rappresentanza degli artigiani del paese, con la valorizzazione, in cucina, della fregula e del grano monococco. Spazio alla testimonianza di alcuni giovani allevatori che hanno deciso di investire nelle aziende di famiglia. Focus di Coldiretti sui dazi che, per ora, non hanno inciso sulla vendita del Pecorino romano Dop. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.