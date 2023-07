“San Gavino Monreale, la via dei murales”: nel cuore del Medio Campidano, oggi alle 13.30 su Videolina, il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal museo etnografico per parlare dello stretto rapporto del paese con le sue campagne: grano, zafferano, riso, ma anche produzioni orticole. Sfogliando il libro di storia, si parlerà del legame tra il territorio e i giudici di Arborea, in particolare Eleonora, la cui presenza è tangibile in vari punti del paese, come nella chiesa di San Gavino. Spazio alla tradizione dei murales, che sono diventati anche un’attrazione turistica. Le bontà della tavola saranno esaltate dalla Pro Loco. Il ricordo di Coldiretti su Felicetto Contu. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.