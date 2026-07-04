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05 luglio 2026 alle 00:29

“Sardegna Verde” 

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“Perdaxius, il sapore dei campi”: Videolina, oggi alle 13.30, ripropone un recente viaggio di Sardegna Verde nel Basso Sulcis e, in particolare, a Perdaxius. Emanuele Dessì e i suoi ospiti si soffermeranno sulle produzioni agricole del paese, in particolare olio, vino e mandorle. Visita in un allevamento di suini di razza sarda, con una grande attenzione per la genetica degli animali. In vetrina il nuraghe “Camboni”, il parco di comunale di “Bacca Marronis”, la chiesetta romanica di San Giacomo e il parco di San Leonardo, dove opera un ristorante che esalterà le bontà del paese. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.

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