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Videolina, ore 13.30
25 ottobre 2026 alle 00:28

“Sardegna Verde” 

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“Turri, magie d’autunno”: su Videolina, alle 13.30, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Nel piccolo paese della Marmilla (350 abitanti) Emanuele Dessì partirà dal Parco delle zucche (nella foto), allestito nei terreni e nella collina che, in primavera, ospita una distesa di tulipani. Si parlerà anche degli ulivi monumentali. Quattro passi nel dedalo delle viuzze del centro storico, dove si affacciano anche la sede dell’associazione “Un Mondo Fiorito” e una casa storica che ospiterà i soci della Pro Loco per la presentazione del piatto del giorno. Si parlerà di zafferano Dop e della coltivazione di peperoncino. Focus di Coldiretti sulla filiera del grano duro sardo e sulla dermatite bovina. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

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