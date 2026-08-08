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09 agosto 2026 alle 00:41

“Sardegna Verde” 

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“Assemini, natura e bontà”: Videolina riproporrà, oggi alle 13.30, un recente viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà da Villa Asquer, straordinaria oasi verde tra la 131 e la 130, 23 ettari di parco (con essenze da tutto il mondo) realizzato alcuni decenni fa da Francesco Morelli, fondatore dello Ied in Italia. Tappa al mercato di Campagna Amica, con la preparazione dei ravioli. Assemini è città della “panada” e della ceramica: spazio alle tradizioni culinarie e artigianali. L’agricoltura è ancora fondamentale per l’economia della città: visita in un allevamento ovino modello e in un’azienda serricola che produce pomodori. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

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