Ecco un nuovo appuntamento con “Sardegna Verde lis”, su Videolina alle 21.30. Luciana Ledda (nella foto) tradurrà per i sordi nella lingua italiana dei segni “Sapori d’autunno a Vallermosa”, l’ultima tappa del viaggio di Emanuele Dessì. La puntata partirà da “Prunixeddas”, una vasta area collinare immersa nel verde, a poca distanza dall’area archeologica di Matzanni, che custodisce tre pozzi sacri. Nel cuore del paese, a “Casa Montis”, l’esaltazione delle bontà del paese. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.
Videolina.
07 ottobre 2026 alle 00:51
“Sardegna Verde Lis” fa tappa a Vallermosa
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