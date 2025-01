Riparte “Sardegna Verde lis”, la trasmissione storica di Videolina, tradotta per i sordi nella lingua italiana dei segni da Luciana Ledda, in onda ogni sabato alle 18.30. Nella puntata odierna Emanuele Dessì ci porta in Ogliastra a Girasole. Con il sindaco Lodovico Piras a far da cicerone, sarà l’occasione per conoscere un paese di 1400 abitanti che vive di agricoltura (si produce anche zafferano), artigianato e turismo. Tappa nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato, a “La Casa di paglia” e nel laboratorio che ospita le opere dell’artista Adriano Balloi. Un paese, Girasole, che vanta un polo sportivo di eccellenza. Focus di Coldiretti sull’accordo di filiera per valorizzare, nel settore bovino, la razza sardo bruna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti