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Videolina, ore 21.30
14 ottobre 2026 alle 00:04

“Sardegna Verde lis” 

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Ecco un nuovo appuntamento con “Sardegna Verde lis”, la trasmissione storica di Videolina, tradotta per i sordi nella lingua italiana dei segni da Luciana Ledda, nella foto. In onda alle 21.30. “Abbasanta, la magia del nuraghe Losa” è la nuova tappa del viaggio settimanale. Si parte da una delle testimonianze meglio conservate della civiltà nuragica, per poi raggiungere la casa aragonese, che ospita il Museo etnografico, proprio davanti alla chiesa di Santa Caterina. Visita a due aziende che allevano ovini, bovini e conigli. Spazio alle bontà del territorio, dai dolci (con Pina Marcis) alla carne d’agnello Igp (con le ricette dello chef di “Su Carduleu” Roberto Serra). Focus di Coldiretti sulla dermatite bovina. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

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