”Ulassai, quattro passi tra i Tacchi d’Ogliastra": Videolina, oggi alle 13.30, ripropone un recente viaggio di Sardegna Verde. In apertura spazio a Maria Lai, figura d’artista iconica per il paese, con il racconto delle sue opere a cielo aperto, della Stazione dell'Arte e del Museo Camuc. Emanuele Dessì parlerà anche di una natura straordinaria, con un’attenzione particolare per le pareti rocciose paradiso per gli appassionati di arrampicata sportiva. Spazio anche alla grotte di Su Marmuri, aperte al pubblico: un chilometro di spazio visitabile di grande fascino e suggestione. Focus di Coldiretti sulla siccità e sulle proposte per adeguarsi, il più presto possibile, ai cambiamenti climatici in atto. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.