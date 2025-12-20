"Villanova Monteleone, tutti in sella”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde (replica alle 20). Emanuele Dessì partirà dal cuore del paese, in centro storico, a due passi da Su Palatu, cuore pulsante per le iniziative culturali. In evidenza anche la necropoli di Puttu Codinu, con le domus de janas che fanno parte del patrimonio dell’umanità Unesco. Ma in vetrina, con la storia, ci sarà la natura, tra alta collina e mare. Voce importante dell’economia è l’allevamento ovino, con la Cooperativa Allevatori Villanovesi che trasforma il latte prodotto nella zona. La Pro Loco esalterà le bontà, compreso su melzau, preparato in una macelleria del paese. Focus di Coldiretti sulla protesta degli agricoltori giovedì scorso a Bruxelles. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.
TELECOMANDO
21 dicembre 2025 alle 00:30
“Sardegna Verde”
