“San Basilio, ritorno al futuro”: tra la Trexenta e il Gerrei, alle 13.30 su Videolina (replica alle 20) il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal monumento naturale di “Su Cannoni” (con il sottofondo del coro polifonico “Santu Asili ‘e Monti”), per poi visitare il pozzo sacro di “Bau Cabras” (foto) e i resti delle terme romane, dove in epoca forse bizantina è stata anche realizzata la chiesetta di San Basilio. Tappa nella parrocchiale di San Pietro. Spazio speciale per il Sardinia Radio Telescope, l’antenna più performante d’Europa. Focus sul suino di razza sarda, a cura dell’Associazione Allevatori della Regione Sardegna (Aars). Le bontà del paese saranno valorizzate anche grazie alla Pro Loco. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.