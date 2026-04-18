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19 aprile 2026 alle 00:22

“Sardegna Verde” 

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“Arzachena, vivere a colori”: in Gallura, oggi alle 13.30 su Videolina, il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà da un vigneto di Vermentino di Gallura, unica Docg della Sardegna, per poi visitare un oliveto e un allevamento di suini, con le produzioni destinate alle attività di accoglienza e ristorazione della zona. Proprio la sinergia tra agricoltura e turismo sarà il filo conduttore della puntata. Visita al parco archeologico, in particolare al complesso nuragico della “Prisgiona” e alla tomba dei giganti di “Coddu Ecchju”. Focus di Coldiretti sull’emergenza-prezzi e sul nuovo allarme per la dermatite bovina. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

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