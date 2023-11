“Santa Maria Coghinas, il trionfo della natura": ecco il nuovo viaggio di Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina (replica alle 20). Emanuele Dessì partirà dal “Parco Littu” (foto) per conoscere uno splendido sentiero naturalistico tra il castello dei Doria e il Coghinas. Spazio anche alle acque termali, in attesa della riapertura delle terme. Visita alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, simbolo identitario della comunità. Si parlerà della filiera delle piante officinali, di allevamento ovino e di carciofi, in ritardo a causa delle bizze del meteo. E proprio ai cambiamenti climatici è dedicato il focus di Coldiretti. I prodotti tipici dell’agroalimentare della zona saranno valorizzati nella cucina dell'hotel-ristorante “Montiruju”. Riprese Renzo Gualà e Gianluigi Deidda, postproduzione Beppe Passavanti.