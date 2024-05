“Samugheo, un tappeto di storie”: alle 13.30 su Videolina (replica alle 20) il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dai resti di Castel Medusa, un’area frequentata da appassionati di arrampicata in arrivo da tutto il mondo. Si parlerà della produzione vitivinicola e del ruolo del paese nella tutela della Doc Mandrolisai. Si parlerà anche di grano, di pane e di arte tessile, con la visita a un laboratorio. Nel cuore del paese, a Casa Serra, i bambini dell’associazione culturale “Mamutzones de Samugheo” esalteranno le tradizioni del carnevale. In un ristorante del paese due specialità della cucina tipica. Focus di Coldiretti sulle risorse per l’irrigazione e sulle novità di Campagna Amica. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.