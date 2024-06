“Marrubiu ieri, oggi e domani”: alle 13.30 su Videolina, replica alle 20, Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal sagrato della chiesa parrocchiale per visitare una casa nobiliare, dove saranno valorizzate le tradizioni del paese (dolci, cestini, abiti, ricami). Si parlerà dei progetti di valorizzazione del paese e del territorio, con realtà preziose l’area archeologica di Is Bangius, la chiesa di Zuradili e la carbonaia didattica, accanto a un’ex cava che diventerà uno spazio per gli eventi. Visita anche alla scuola civica di musica e un orto botanico legato alla passione di un ex vivaista. Le bontà del paese saranno esaltate della Pro Loco. Focus di Coldiretti sui cambiamenti climatici che penalizzano l’agricoltura. Riprese Renzo Gualà e Gianluigi Deidda, postproduzione Beppe Passavanti.