“Oristano, una Sartiglia di emozioni”: oggi alle 13.30, su Videolina, appuntamento con Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla storica Cantina del Rimedio (per parlare di un grande vino, la Vernaccia di Oristano Doc) per poi raggiungere il museo della Sartiglia, tra Duomo e Municipio. Due passi in centro con il sindaco Massimiliano Sanna e poi a Su Brughu, nel salone parrocchiale di Sant’Efisio, per parlare di “sartill’e canna”. Ultima tappa nel laboratorio di Mauro Mura, che realizza le stelle della giostra equestre. Bontà della tavola a “La Terrazza”, dopo la spesa al mercato di Campagna Amica. Focus di Coldiretti sulla nuova Pac e sul blocco della movimentazione dei bovini. Riprese Renzo Gualà e Gianluigi Deidda, postproduzione Beppe Passavanti.