“Olzai, le vie dell’acqua”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà da “Su Mulinu Vetzu”, un’importante opera di ingegneria idraulica di fine Settecento di recente recuperata, luogo del cuore per la comunità olzaese. Visita alla casa museo dell’artista Carmelo Floris e a Casa Mesina-Cardia, al centro dei percorsi culturali. Spazio alla tradizionali carnevalesche di Olzai (a cura della Pro Loco), alle tradizioni popolari (con il gruppo folk “Radiosa”) e alla lavorazione dell’asfodelo. In piena tosatura, si parlerà delle difficoltà nel trovare personale. Focus di Coldiretti sulla necessità di incentivare i giovani a investire in campagna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.