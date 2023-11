Genoni, dove osano i cavallini: Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina (replica alle 20), visiterà per la prima volta il paese del Sarcidano. Emanuele Dessì partirà dalla Giara, con i famosi cavallini, per poi spostarsi nel geosito di “Duidduri”, ricco di fossili del Miocene, quando la zona (20 milioni di anni fa) era sommersa dal mare. Genoni ha dedicato al giacimento il museo “Parc”: durante le riprese, ci sarà un laboratorio didattico con i bambini della zona. Tappa anche al museo del Cavallino della Giara e nel vecchio convento, recuperato per eventi culturali e di animazione. Bontà della tavola nella cucina di un agriturismo del paese. Focus di Coldiretti sul benessere animale. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.