“Sassari, in sella a Porto Ferro”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dai “Poderi Parpinello”, un’azienda vitivinicola che valorizza, tra le altre uve, il Torbato. Visita al lago di Baratz e al Ceas, il Centro di educazione ambientale che promuove l’unico lago naturale della Sardegna, curando anche laboratori didattici e visite guidate. L’area è a ridosso della spiaggia e delle tre torri aragonesi di Porto Ferro, paradiso per i surfisti ma anche meta ideale per le escursioni a cavallo. Bontà del mare sulla tavola di un ittiturismo. Focus di Coldiretti sull’assemblea provinciale dell’organizzazione, il 6 novembre a Sassari. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.