“Illorai, i tesori del bosco”: in Goceano, alle 13.30 su Videolina (replica alle 20) la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà da Monte Artu per raggiungere la roverella più maestosa d’Europa. Tappa al parco di Iscuvudè, dove opera anche un campo di tiro a volo. Sulle sponde del Tirso la descrizione di Pont’Ezzu, un ponte romano molto ben conservato, prima di raggiungere la necropoli di Molia e, a seguire, il santuario di Nostra Signora della Neve, dove la Pro Loco esalterà il pane della tradizione. Visita anche alla casa museo “Sa domo ‘e su Duttore” (nella foto). Focus di Coldiretti sulla grande mobilitazione al Brennero, nei giorni scorsi, in difesa del Made in Italy. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.