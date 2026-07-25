“Lanusei, i segreti del bosco”: Videolina, oggi alle 13.30, ripropone un recente viaggio di Sardegna Verde in Ogliastra. Emanuele Dessì visiterà il parco archeologico e naturalistico del bosco di Seleni, che offre un percorso turistico-didattico, accanto a due tombe dei giganti e a un nuraghe. Un libro di storia reso ancora più suggestivo della bellezza dell’ambiente. Spazio alle produzioni olearie e al miele, ma anche alla tradizione dell’allevamento di ovini. Intervista al vescovo delle Diocesi di Lanusei e Nuoro, Antonello Mura, sull’importanza di comunicare. Bontà della zona sulla tavola dell’agriturismo Coili Perdefroris. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.