“Ozieri, la perla del Logudoro”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì aprirà e chiuderà la puntata nelle due cantine di Don Salis, azienda vitivinicola che produce un Cannonau in purezza all’interno della Cooperativa Spes, che opera con la Caritas diocesana di Ozieri. Tappa anche al panificio della Spes per conoscere la produzione della tipica spianata. Visita alle grotte del Carmelo (ma si parlerà anche dalla grotta di San Michele e della grotta Spera) e alla Fontana Grixioni, nel cuore della cittadina. Bontà della zona esaltate al “Piz Stop”, con una squadra di lavoratori speciali. Tra i focus di Coldiretti, le novità sulla dermatite bovina. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.