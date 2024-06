“L’orto di Bari Sardo”: in Ogliastra, oggi alle 13.30, su Videolina (replica alle 20), la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla torre di Barì, simbolo di un paese che, accanto alla vocazione agricola, negli ultimi decenni ha sviluppato l’economia turistica, anche grazie alla bellezza delle spiagge. Visita nel cuore del paese, in particolare nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato, che custodisce tante opere d’arte. Le bontà del territorio saranno esaltate in un agriturismo. Focus di Coldiretti sulla mobilitazione avviata lunedì scorso, con decine di trattori sulle strade tra la Gallura e il Sarrabus. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.