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30 agosto 2026 alle 00:21

“Sardegna Verde” 

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“A Bottidda sulla via di San Francesco”: Videolina, oggi alle 13.30, riproporrà un recente viaggio di Sardegna Verde in Goceano. Emanuele Dessì partita da Monte Rasu, dall’oasi di “Su Padronu”, che il 2 agosto ha ospitato – come tutti gli anni - la festa del perdono legata a San Francesco, con un pranzo comunitario. L’area è accanto al convento, il primo realizzato dai francescani nell’Isola quattro anni prima della morte del santo di Assisi, nel 1426. Tappa anche al nuraghe Ruinas e all’ulivo millenario di S’Orculana. Si parlerà del patrimonio forestale del Goceano, ma anche dei dolci della tradizione e dei piatti tipici della cucina bottiddese. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

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