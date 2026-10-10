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Videolina, ore 13.30
11 ottobre 2026 alle 00:38

“Sardegna Verde” 

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“Abbasanta, la magia del nuraghe Losa”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio settimanale di Sardegna Verde. Si partirà da una delle testimonianze meglio conservate della civiltà nuragica, per poi raggiungere la casa aragonese, che ospita il Museo etnografico, proprio davanti alla chiesa di Santa Caterina. Visita a due aziende agricole che allevano ovini, bovini e conigli. Spazio alle bontà del territorio: dalla valorizzazione dei dolci, con Pina Marcis (con Emanuele Dessì nella foto) alla carne d’agnello Igp, con le ricette dello chef di “Su Carduleu” Roberto Serra. Focus di Coldiretti sul problema della dermatite bovina. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

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