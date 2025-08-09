VaiOnline
TELECOMANDO
10 agosto 2025 alle 00:33

“Sardegna Verde” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Perfugas, i colori dell'Anglona”: Videolina, oggi alle 13.30, ripropone una recente tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla piscina naturale di Sa Rundine, al confine con Bulzi, luogo del cuore per i perfughesi. Tappe in paese al pozzo sacro (davanti alla parrocchiale), al museo archeologico paleontologico e nella chiesa di Santa Maria di Foras. Si parlerà di produzioni vitivinicole, di latte caprino e dei mercati estivi di Campagna Amica. Le bontà del territorio saranno esaltare al “Borgo Lu Puleu”. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo

«Mio fratello non aveva nemici» Ma ad aprile era stato aggredito

L’avvocato Aste si sofferma sul misterioso agguato di Flumentepido 
Andrea Artizzu
L’allarme

Si allarga l’indagine per omicidio colposo sui casi di botulino

Domani l’autopsia su Roberta Pitzalis, verifiche anche sulla polpa di avocado 
Francesco Pinna
Regione

Variazione di bilancio, non ci sono le risorse chieste dai Comuni

Nessuna risposta ad Anci e Cal sull’aumento del Fondo unico 
La nomina

Autorità portuale sarda, chiuso il primo round: il commissario è Bagalà

Calabrese, 58 anni, resta in carica sino alla scelta del nuovo presidente 
Alessandra Carta
Turismo

Il Qatar conferma gli investimenti sardi: incontro con Todde

In Municipio ad Arzachena gli impegni per la Costa Smeralda 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Ho lasciato l’ospedale per diventare un medico di famiglia»

Monastir, l’ex sindaca Luisa Murru: la sanità sarda? È da riorganizzare 
Paolo Carta
Verso il voto

Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, continuità in Veneto»

Trattative in stallo nel centrodestra, le soluzioni arriveranno a settembre  