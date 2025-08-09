“Perfugas, i colori dell'Anglona”: Videolina, oggi alle 13.30, ripropone una recente tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla piscina naturale di Sa Rundine, al confine con Bulzi, luogo del cuore per i perfughesi. Tappe in paese al pozzo sacro (davanti alla parrocchiale), al museo archeologico paleontologico e nella chiesa di Santa Maria di Foras. Si parlerà di produzioni vitivinicole, di latte caprino e dei mercati estivi di Campagna Amica. Le bontà del territorio saranno esaltare al “Borgo Lu Puleu”. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.