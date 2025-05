“Carloforte, l’isola dei sapori”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà da Cala Fico dove, dalla notte dei tempi, d’estate nidifica il Falco della Regina. Si parlerà dell’attività di tutela della Lipu, iniziata negli anni Ottanta. Visita in paese, animato in questi giorni dal cartellone di “Girotonno”. Focus su un progetto del Comune per valorizzare i prodotti locali nelle mense scolastiche, utilizzando anche i prodotti agricoli locali. In campagna tappa in due aziende: piante officinali e vino. Protagonista della ricetta sarà il tonno, al centro di un progetto di filiera (firmato mercoledì alle Tonnare), voluto da Coldiretti con la benedizione del ministero dell’Agricoltura. Riprese Renzo Gualà e Lorenzo Dessì, postproduzione Beppe Passavanti.