“Cartoline da Bauladu” per Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina. Emanuele Dessì visiterà un’azienda agricola che produce cereali e alleva capre di razza mursiana, con grande attenzione per la sostenibilità ambientale e per la tecnologia. Visita alla chiesa di Santa Vittoria (su un colle che domina il paese), al parco di San Lorenzo, al sito archeologico di Santa Barbara de Turre e alla fonte nuragica di Zinnuri (nella foto), circondata da una bella area verde che ospiterà anche gli arrosti e il brindisi. Spazio alle tradizioni popolari, con un corso di cucito promosso dalla Pro Loco e dedicato all’abito tradizionale. Focus di Coldiretti sull’importanza del ricambio generazionale in agricoltura. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.