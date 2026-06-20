“Culuccia, l’isola delle mucche”: Videolina, oggi alle 13.30, riproporrà un recente viaggio di Sardegna Verde in Gallura. Una puntata speciale: Emanuele Dessì e i suoi ospiti racconteranno la storia straordinaria di un isolotto (300 ettari a Santa Teresa Gallura) appartenuto sino al 1996 alla figura mitica di Ziu Agnuleddu e acquistata una decina d’anni fa da Marco Boglione, fondatore e presidente di BasicNet. L’imprenditore ha rilanciato a Culuccia le produzioni agricole (vigne, api, bestiame, allevamento di ostriche), esaltando la biodiversità. Bontà della zona nell’agriturismo “Tenute Testoni” di Luogosanto. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.