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21 giugno 2026 alle 00:42

“Sardegna Verde” 

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“Culuccia, l’isola delle mucche”: Videolina, oggi alle 13.30, riproporrà un recente viaggio di Sardegna Verde in Gallura. Una puntata speciale: Emanuele Dessì e i suoi ospiti racconteranno la storia straordinaria di un isolotto (300 ettari a Santa Teresa Gallura) appartenuto sino al 1996 alla figura mitica di Ziu Agnuleddu e acquistata una decina d’anni fa da Marco Boglione, fondatore e presidente di BasicNet. L’imprenditore ha rilanciato a Culuccia le produzioni agricole (vigne, api, bestiame, allevamento di ostriche), esaltando la biodiversità. Bontà della zona nell’agriturismo “Tenute Testoni” di Luogosanto. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.

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