“Oristano e la magia della Sartiglia”: oggi alle 13.30 su Videolina (replica alle 20) la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal circuito di “Corte Baccas” per conoscere “su componidori” del Gremio dei Falegnami, Fabrizio Manca. Aspettando la corsa alla stella, domenica e martedì prossimi, gli interventi del sindaco e del presidente della Fondazione Oristano. Giuseppe Pippia racconterà come nascono le maschere della giostra equestre e lo chef de “La Terrazza”, Antonio Sanna, valorizzerà i prodotti agricoli dell’Oristanese. Spazio anche al vino della Sartiglia, la Vernaccia di Oristano Doc. Focus di Coldiretti sulle difficoltà burocratiche per il settore primario. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.