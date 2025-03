“Sardegna Verde” 

"Montresta: natura, storia, bontà”. Fa tappa in alta Planargia il viaggio di Sardegna, oggi alle 13.30 su Videolina. Emanuele Dessì partirà dal canyon del rio Su Entale, affluente del Temo (unico fiume navigabile della Sardegna) che, nel suo percorso, regala scenari mozzafiato. Tappa anche nell’area naturalistica di Su Casteddu, ricca d’acqua. In paese visita alla chiesa di San Cristoforo, che testimonia le origini greche della comunità, sorta attorno alla metà del Settecento. Tra le bontà della tavola il pane e la pasta fresca, come “sos pipiriolos”, che saranno accompagnati da un sugo di cinghiale. Focus di Coldiretti sui cambiamenti climatici, che favoriscono virus come la lingua blu. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.