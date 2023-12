“Austis, Sa Crabarissa indica la via”: oggi alle 13.30, su Videolina, Sardegna Verde riproporrà un recente viaggio tra Mandrolisai e Barbagia. Emanuele Dessì partirà dal cuore del paese per parlare anche di murales, per poi raggiungere il monumento naturale di Sa Crabarissa” (foto) che, secondo la leggenda, raffigura una ragazza di Cabras pietrificata dal dolore per un amore tradito. È una tappa ideale per le escursioni, anche in bici. Si parlerà della produzione di Fiore Sardo a marchio Dop e delle tradizioni carnevalesche del paese. Bontà del territorio sulla tavola di due aziende agrituristiche. Focus di Coldiretti sul rinnovo dell’accordo con Biraghi per il Pecorino etico solidale. Riprese Renzo Gualà e Gianluigi Deidda, postproduzione Beppe Passavanti.