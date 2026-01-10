“Usini, lunga vita al Cagnulari”: oggi alle 13.30 Videolina ripropone una recente puntata di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dall’area archeologica di S’Elighe Entosu, con la visita ad alcune domus de janas molto ben conservate. Si parlerà della forte vocazione agricola del territorio, con le produzioni di olio extravergine d’oliva, vino (soprattutto Cagnulari e Vermentino) e carciofi. Spazio anche a “sos andarinos”, pasta tipica del paese, che sarà protagonista della ricetta. Visita alla chiesa romanica di Santa Croce, dove si esibirà il Coro di Usini. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.