VaiOnline
Telecomando
11 gennaio 2026 alle 00:10

“Sardegna Verde” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Usini, lunga vita al Cagnulari”: oggi alle 13.30 Videolina ripropone una recente puntata di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dall’area archeologica di S’Elighe Entosu, con la visita ad alcune domus de janas molto ben conservate. Si parlerà della forte vocazione agricola del territorio, con le produzioni di olio extravergine d’oliva, vino (soprattutto Cagnulari e Vermentino) e carciofi. Spazio anche a “sos andarinos”, pasta tipica del paese, che sarà protagonista della ricetta. Visita alla chiesa romanica di Santa Croce, dove si esibirà il Coro di Usini. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 