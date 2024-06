“Pingiadas: cartoline da Pabillonis”: alle 13.30 su Videolina (replica alle 20) il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal “boschetto” del paese per iniziare a conoscere il territorio, facendo tappa a seguire in alcune aree archeologiche prima di raggiungere la biblioteca per parlare del prodotto simbolo di Pabillonis, “is pingiadas”, le pentole e in generale i recipienti in terracotta che, da secoli, si realizzano in paese utilizzando una cava d’argilla sulle sponde del fiume. Nella casa museo si parlerà di tradizioni popolari e verranno esaltate le bontà della zona. Focus di Coldiretti sulla siccità e su un progetto per limitare i danni causati dalla fauna selvatica. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.